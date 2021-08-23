النيابة تصدر هذه القرارات بواقعة العثور على أشلاء آدمية في إمبابة

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استعجلت نيابة إمبابة في الجيزة، اليوم الاثنين، تحريات أجهزة الأمن حول واقعة العثور على ساق مبتورة مٌلقاة وسط القمامة في إمبابة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد شورب، المحامي العام، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة وصولاً لهوية الشخص الذي تخلص من الساق وإلقائها وسط المخلفات.

وطلبت النيابة نقل الساق إلى مشرحة زينهم، تحت تصرفها.

وفي وقتٍ سابق، كانت مصادر أمنية رجحت أن تكون الساق ناتجة عن عملية بتر.

وكانت غرفة عملية النجدة، تلقت بلاغًا بالعثور على أشلاء آدمية ملقاة وسط القمامة في إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وٌعثر على ساق أحد الأشخاص.