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أبوشقة: الوفد سيظل رمزا للمعارضة الوطنية

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أبوشقة: الوفد سيظل رمزا للمعارضة الوطنية أبوشقة: الوفد سيظل رمزا للمعارضة الوطنية

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وجه المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رسالة حاسمة للمتآمرين على حزب الوفد، قائلًا: «لكل من يظن أن المؤامرة ستثنينا عن الاستمرار في الحفاظ على حزب الوفد أقول لهم خسئتم».

جاء ذلك خلال حفل إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، في ضريح سعد زغلول بوسط البلد، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

وأكد أبوشقة أن حزب الوفد قوي بإرادة الوفديين، الصخرة التي تحطمت عليها كل المؤامرات والمكائد، وأن الوفد سيظل يمثل المعارضة الوطنية وسيبقى حزب الوفد برغبة أبنائه الوفديين.

وطمأن أبوشقة الوفديين بأن ما نشر عن حزب الوفد في الفترات الأخيرة من خفافيش الظلام لم يستمر طويلا؛ لانه سيلاحق بالقانون كل من سولت له نفسه الهجوم على رموز الحزب.

وقال أبوشقة إنه عندما يعلن ترشحه لفترة ثانية فإن ذلك بناء على إرادة الوفديين لأنها أمانة علينا جميعا، مشيرا إلى المشهد غير المسبوق الذي شهده حزب الوفد في ٣٠ مارس ٢٠١٨ بإصرار الإرادة الوفدية على حماية الحزب، وجاءت نتيجة الانتخابات بحصده عدد أصوات غير مسبوقة.

وشدد أبوشقة على أن حزب الوفد يضم شيوخا وشبابا ونساء جميعهم على قلب رجل واحد، مؤكدا أنه لن يتهاون في حق الوفد والوفديين.

المصرى اليوم

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