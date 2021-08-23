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نائب يطالب وزير الأوقاف بفتح دورات المياه في المساجد وإعادة دروس العلم لمواجهة التطرف

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نائب يطالب وزير الأوقاف بفتح دورات المياه في المساجد وإعادة دروس العلم لمواجهة التطرف نائب يطالب وزير الأوقاف بفتح دورات المياه في المساجد وإعادة دروس العلم لمواجهة التطرف

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أرسل النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، خطابا للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، طالبه فيه بإعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء في المساجد .

وطالب «حجازى» في خطابه، وزير الأوقاف بالالتزام بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيئا».

وأضاف أن فتح دورات المياه وإتاحة الوضوء داخل المساجد يساهم في النظافة العامة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف بإعادة الدروس وحلقات العلم بالمساجد، حرصا على الشباب من الانحراف وراء الأفكار المتطرفة.

وتابع «حجازي»: «في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لمواجهة أفكار الجماعات الإرهابية يجب أن تكون المساجد مفتوحة لحلقات العلم والدرس لنشر صحيح الدين والمفاهيم الوسطية للدين».

المصرى اليوم

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