أبوشقة : حزب الوفد يتعرض لهجمة شرسة

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شدد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، على أن الحزب يتعرض لمؤامرة وهجمة شرسة خلال الفترة الأخيرة، تستهدف إبعاد الحزب عن دوره السياسي والوطني في الوقوف جوار الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال حفل إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، في ضريح سعد زغلول بوسط البلد، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

وأشار أبوشقة بأنه احتمل الكثير من البذاءات ولكن لكل شيء نهاية، وأنه سيتخذ كل ما يمكن من إجراءات من أجل الوصول إلى المتآمرين ومعرفة الممولين، وملاحقتهم بالقانون لحماية حزب الوفد العريق.

وأكد أبوشقة أن الهدف من تلك المؤامرة ليس أشخاص، وإنما هي مؤامرة ضد الدولة المصرية يراد بها إبعاد الحزب عن دوره في مساندة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في مشروعه الوطني لبناء دولة ديمقراطية حديثة.