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قوطة: زعماء الوفد قدموا الكثير من التضحيات ودافعوا عن حقوق الكادحين

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قوطة: زعماء الوفد قدموا الكثير من التضحيات ودافعوا عن حقوق الكادحين قوطة: زعماء الوفد قدموا الكثير من التضحيات ودافعوا عن حقوق الكادحين

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تقدم المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، بالتهنئة لجموع الوفديين، بمناسبة إحياء ذكرى زعماء الأمة الثلاثة، «سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين»، قائلا: ذكرى عطرة تبعث في نفوس المصريين معاني التضحية والنضال والعيش بكرامة .

وأوضح قوطة، في بيان له، أن سعد زغلول من أشهر زعماء الدولة المصرية، وواحداً من أهم الشخصيات التي ساهمت في تأسيس تاريخ ، وبناء نهضتها الحديثة، مشيرا إلى أن مواقف الزعماء الثلاثة ستظل محفورة في ذاكرة وأذهان المصريين .

وأشار عضو الهيئة العليا للوفد، إلى أن زعماء الوفد قدموا الكثير للوطن والمصريين طوال مسيرتهم الوطنية ورسخوا للوحدة الوطنية ودافعوا عن حقوق المرأة المصرية والطبقات الكادحة ووضعوا القواعد الأساسية للديمقراطية والحريات، والتي ما زالت حتى يومنا هذا مبادىء عامة للتطبيق الصحيح لمفهومي الديمقراطية والحرية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن «بيت الأمة» سيظل باقياً أبد الدهر، فالأشخاص يموتون والفكرة باقية وسيبقى الحزب محافظاً على مبادئه متفرداً بها على الساحة السياسية بدعم جموع الوفديين والشعب المصرى الأصيل، للوصول لمفهوم الوطنية الحقيقي، وترسيخا له، في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة قادرة على السير على هذا النهج الوطني بكل إخلاص وتفان.

المصرى اليوم

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