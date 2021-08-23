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واصل خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي، التصريحات المثيرة للجدل والتغريدات التي من شأنها إثارة الجماهير، بعدما نشر عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، فيديو جديد يستفز من خلاله جماهير القلعة الحمراء.

ونشر خالد الغندور اليوم الاثنين فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك يتحدث من خلاله عن استفادة الأهلي من التحكيم في الموسم الجاري.

وشهدت الأسابيع الماضية جدلاً كبيراً بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك وبعض نجوم الناديين السابقين حول أخطاء التحكيم في الموسم الجاري والفريق الذيس استفاد منها بشكل كبير.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع فيسبوك: قناة الأهلي بتقول الزمالك كسب نقاط تعدت ١٣ نقطة بأخطاء تحكيمية وكل يوم نفس الكلام، والأهلي خسر ١٥ نقطة من أخطاء التحكيم من وجهة نظرهم، وأكيد لم يذكروا أخطاء تحكيمية لصالحهم كسبتهم كام نقطة هذا الموسم فحبيت أفكرهم من خلال فيديو موجود على اليوتيوب.

يذكر أن الفيديو الذي قام خالد الغندور بنشره يتضمن بعض الحالات التي أثارت الجدل بين الجماهير ولم يوضح حقيقتها، أو رأي خبراء التحكيم فيها.