أخبار عاجلة

مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24% -
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري -
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران -
هل تتعاون واشنطن مع طالبان لمحاربة داعش؟ -
أمير عبد الليهان يزور دمشق ويكشف عن خارطة طريق للتعاون الاقتصادي -
شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية -
اليمن .. 40 قتيلا بهجوم استهدف قاعدة العند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بـ « جديد» شاهد

Print
خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بـ «فيديو جديد» شاهد خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بـ « جديد» شاهد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل خالد الغندور، نجم نادي السابق والإعلامي الحالي، التصريحات المثيرة للجدل والتغريدات التي من شأنها إثارة الجماهير، بعدما نشر عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، جديد يستفز من خلاله جماهير القلعة الحمراء.

ونشر خالد الغندور اليوم الاثنين فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك يتحدث من خلاله عن استفادة الأهلي من التحكيم في الموسم الجاري.

وشهدت الأسابيع الماضية جدلاً كبيراً بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك وبعض نجوم الناديين السابقين حول أخطاء التحكيم في الموسم الجاري والفريق الذيس استفاد منها بشكل كبير.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع فيسبوك: قناة الأهلي بتقول الزمالك كسب نقاط تعدت ١٣ نقطة بأخطاء تحكيمية وكل يوم نفس الكلام، والأهلي خسر ١٥ نقطة من أخطاء التحكيم من وجهة نظرهم، وأكيد لم يذكروا أخطاء تحكيمية لصالحهم كسبتهم كام نقطة هذا الموسم فحبيت أفكرهم من خلال فيديو موجود على اليوتيوب.

يذكر أن الفيديو الذي قام خالد الغندور بنشره يتضمن بعض الحالات التي أثارت الجدل بين الجماهير ولم يوضح حقيقتها، أو رأي خبراء التحكيم فيها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شاهد أول فيديو لعصابات سرقة حسابات المواطنين بالبنوك

شاهد أول فيديو لعصابات سرقة حسابات المواطنين بالبنوك

الزمالك يكشر عن انيابه بعد ايقاف شيكابالا : نرفض القرارات وسنتخذ الاجراءات

الزمالك يكشر عن انيابه بعد ايقاف شيكابالا : نرفض القرارات وسنتخذ الاجراءات

حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى