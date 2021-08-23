المقاولون: نسعى لضم 4 صفقات في الميركاتو الصيفي

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أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن ناديه يواجه أزمة في تدعيم الفريق بصفقات مميزة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف عبد الغني في تصريحات إذاعية :"نجد بعض العقبات في ملف الصفقات الصيفية بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين، حيث نجد بعض الأندية تطلب 6 أو 7 ملايين لبيع لاعبيها وهذا لا يتوافق مع سياسة إدارة المقاولون العرب".

وتابع :"هناك ارتفاع في أسعار اللاعبين، خاصة بعد صعود أندية لديها قدرة على شراء صفقات بأسعار كبيرة على رأسها سيراميكا كليوباترا وفاركو"، مضيفًا :"المقاولون لن يكون أمامه سوى الاعتماد على قطاع الناشئين في الموسم المقبل، مع التعاقد مع بعض اللاعبين".

وأردف:"نسعى لضم 4 صفقات خلال الميركاتو الصيفي، في مركزي الظهير الأيمن والأيسر والدفاع وخط الوسط".