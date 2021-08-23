★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق غدًا الثلاثاء، دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 5 سبتمبر المقبل.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

ونأمل في تحقيق العديد من الميداليات في هذه الدورة، خاصة بعد تفوق مصر في الدورات الماضية.

وتستعرض «المصري اليوم» حصاد البعثة المصرية في دورات الألعاب البارالمبية الماضية.

حصلت مصر على 12 ميدالية بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات، على النحو التالي:

1- افتتح التتويج شريف عثمان، بعدما حقق ذهبية منافسات رفع الأثقال لوزن تحت 59 كجم

2- راندا تاج الدين، الميدالية الذهبية في رفع الأثقال لوزن 86 كجم

3- محمد الديب ذهبية رفع الأثقال لوزن 97 كجم.

4- رحاب أحمد، الميدالية الفضية في رفع الأثقال لوزن أقل من 50 كجم، بعد رفعها وزن 104 كجم لتحل في المركز الثاني بفارق 3 كجم عن صاحبة المركز الأول

5- فاطمة عمر، الميدالية الفضية، في منافسات رفع الأثقال لوزن 61 كجم، لتصبح اللاعبة الوحيدة في مصر التي تتوج بـ 5 ميداليات بارالمبية.

6- محمد السيد، فضية رفع الأثقال لوزن 107 كجم

7- عمرو مسعد، فضية رفع الأثقال لوزن +107 كجم

8- شعبان الدسوقي، برونزية رفع الأثقال لوزن 65 كجم

9- أمل محمود، برونزية رفع الأثقال لوزن 67 كجم

10- أماني إبراهيم، برونزية رفع الأثقال لوزن 73 كجم

11- مصطفى فتح الله، الميدالية الفضية في مسافة 100 متر عدو

12- واختتم منتخب الكرة الطائرة إنجازات البعثة المصرية بالميدالية البرونزية، بعد فوزه على المنتخب البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جاءت ضمن تحديد المركز الثالث والرابع.

حصلت مصر على 14 ميدالية بواقع 4 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و6 برونزيات، على النحو التالي:

1- محمد الديب، الميدالية الذهبية في رفع الأثقال لوزن 100 كجم

2- هاني عبدالهادي، ذهبية في رفع الأثقال لوزن 90 كجم

3- شريف عثمان، الميدالية الذهبية في رفع الأثقال لوزن 59 كجم

4- فاطمة عمر، ذهبية في رفع الأثقال لوزن 56 كجم، وحطمت الرقم العالمي والأوليمبي برفع 142 كجم.

5- هبة أحمد، فضية رفع الأثقال لوزن 82 كجم

6- راندا محمود، فضية في رفع الأثقال لوزن 82 كجم

7- محمد صبحي، فضية في رفع الأثقال لوزن 75 كجم.

8- متولي مطحنة، برونزية رفع الأثقال لوزن 82 كجم

9- شعبان يحيى، برونزية في رفع الأثقال لوزن 67 كجم

10- طه عبدالمجيد، برونزية رفع الأثقال

11- أمل محمود، برونزية في رفع الأثقال لوزن 60 كجم

12- إبراهيم عبدالوارث، فضية دفع الجلة في ألعاب القوى

13- مطاوع أبو الخير، برونزية رمي القرص في ألعاب القوى

14- سامح عيد، برونزية فردي تنس الطاولة للرجال.

حصلت مصر على 12 ميدالية بواقع 4 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و4 برونزيات، على النحو التالي:

1- شريف عثمان، الميدالية الذهبية في رفع الأثقال لوزن 56 كجم.

2- متولي إبراهيم، ذهبية رفع الأثقال لوزن 67 كجم

3- فاطمة عمر، ذهبية رفع الأثقال لوزن 56

4- هبة سعيد حسن، ذهبية رفع الأثقال لوزن 82 كجم

5- أسامة عبد المنعم إبراهيم، فضية رفع الأثقال لوزن 52 كجم.

6- أمل محمود حنفي، فضية رفع الأثقال لوزن 60 كجم.

7- راندا تاج الدين محمود، فضية رفع الأثقال لوزن 75 كجم.

8- محمود رمضان محمد العطار فضية رمي الرمح في ألعاب القوى

9- ياسر عبد العزيز إبراهيم السيد، برونزية رمي الرمح في ألعاب القوى

10- زينب سيد خليفة، برونزية رفع أثقال لوزن 44 كجم

11- شعبان يحيي الدسوقي، برونزية رفع الأثقال

12- نادية محمد فكري، برونزية رفع الأثقال

حصلت مصر على 22 ميدالية بواقع 6 ميداليات ذهبية، و8 فضيات، و8 برونزيات، على النحو التالي:

1- إبراهيم رمضان محمود، ذهبية رمي الجلة في ألعاب القوى

2- فاطمة عمر محمد، ذهبية رفع الأثقال لوزن 56 كجم

3- أسامة عبد المنعم إبراهيم، ذهبية رفع الأثقال لوزن 52 كجم

4- شعبان يحيي الدسوقي، ذهبية رفع الأثقال لوزن 60 كجم

5- متولي إبراهيم مطحنة، ذهبية رفع الأثقال لوزن 67.5 كجم

6- هبة سعيد حسن، ذهبية رفع الأثقال لوزن 67.5 كجم

7- محمود رمضان العطار، فضية رمي القرص في ألعاب القوى

8- إبراهيم بدر محمد علي، فضية رمي الرمح في ألعاب القوى

9- أحمد جمعة محمد، فضية رفع الأثقال لوزن 56 كجم

10- السيد عبد العال الصاوي، فضية رفع الأثقال لوزن 75 كجم

11- مصطفي فضلون علي، فضية رفع الأثقال لوزن 82.5 كجم

12- جيهان غريب عبد العزيز، فضية رفع الأثقال لوزن 44 كجم

13- عبير إبراهيم أحمد، فضية رفع الأثقال لوزن 52 كجم

14- نادية محمد فكري، فضية رفع الأثقال لوزن 82.5 كجم

15- أماني إبراهيم الدسوقي، برونزية رفع الأثقال لوزن 60 كجم

16- مصطفي محمود حسن، برونزية رمي القرص في ألعاب القوى

17- محمد السيد عبد القادر، برونزية رمي القرص في ألعاب القوى

18- هاني عيسي ندا، برونزية رمي الجلة في ألعاب القوى

19- حسام الدين محمد، برونزية رمي القرص في ألعاب القوى

20- عزيزة السيد كامل، برونزية رمي الرمح في ألعاب القوى

21- هند عبد العاطي السيد، برونزية رفع الأثقال لوزن 82 كجم

22- منتخب الكرة الطائرة جلوس، الميدالية البرونزية