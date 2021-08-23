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نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الصينية بكين ندوة افتراضية حول «نفاذ الحاصلات الزراعية إلى السوق الصيني» بالتعاون مع رابطة أسواق الجملة الصينية CAWA والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا للحاصلات البستانية وبالتنسيق مع وحدة الاتصال المؤسسي بجهاز التمثيل التجاري، حيث استعرضت الندوة سبل تعظيم نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصيني وناقشت المعوقات والتحديات التي تعيق نفاذها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بمشاركة 22 شركة منها 11 شركة مصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا وممثلين عن رابطة أسواق الجملة الصينية CAWA.

وأوضح الوزير مفوض تجاري أحمد زكي، رئيس المكتب التجاري المصري ببكين، أن الندوة ناقشت عدد من الموضوعات الهامة تضمنت بنود السلع الزراعية المسموح بتصديرها من مصر إلى السوق الصيني، والتي تشمل الموالح والعنب والبلح المجففف ونصف المجفف، كما استعرضت الجهود الجارية المتعلقة بالمفاوضات مع السلطات الصينية ممثلة في إدارة الجمارك وبالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري بهدف إدخال بنود سلعية زراعية إلى السوق الصيني تتضمن الرمان والمانجو والبصل وبما يعزز هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الصين وذلك في إطار خطة المكتب لزيادة الصادرات المصرية إلى الصين وتقليل عجز الميزان التجاري.

وأشار إلى أن المكتب التجاري المصري ببكين يسعى خلال المرحلة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية للقطاع الزراعي في مصر في ضوء ما تشهده البلاد من استقرار اقتصادي وبيئة استثمارية مواتية فضلاً عن العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والتعاون المشترك في إطار كل من مبادرة الحزام والطريق والتعاون الصيني الأفريقي.