هل يعجّل "التعاون" برحيل "مانو مينزيس" مدرب "النصر"؟

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الأجهزة الفنية تتساقط في الدوري

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أن مباراة التعاون القادمة للفريق في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ستكون فاصلة في علاقة المدرب مانو مينزيس بالفريق.

وبحسب تلك المصادر، فإن أي نتيجة سلبية للفريق ستعني رحيل المدرب البرازيلي والتعاقد مع مدير فني آخر.

وكان "النصر" قد تعرض للهزيمة في الجولة الثانية من المسابقة أمام "الفيصلي" بهدفين لهدف، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط.

ويقود التعاون من جديد مدربه السابق البرتغالي خوزيه جوميز، والذي سبق وأن حقق مع الفريق المركز الرابع بالدوري، وذلك عقب إقالة مدربه السابق نيستور.