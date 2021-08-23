أخبار عاجلة

مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24% -
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري -
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران -
هل تتعاون واشنطن مع طالبان لمحاربة داعش؟ -
أمير عبد الليهان يزور دمشق ويكشف عن خارطة طريق للتعاون الاقتصادي -
شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية -
اليمن .. 40 قتيلا بهجوم استهدف قاعدة العند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعلن رصد أول حالة لـ"دلتا".. وتحذر من سرعة انتشاره

Print
مصر تعلن رصد أول حالة لـ"دلتا".. وتحذر من سرعة انتشاره تعلن رصد أول حالة لـ"دلتا".. وتحذر من سرعة انتشاره
وزيرة الصحة تؤكد ضرورة تطعيم المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح

مصر تعلن رصد أول حالة لـ

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الاثنين، أنه خلال الأسابيع الماضية تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا، موضحة أن أول حالة كانت في شهر يوليو الماضي لسيدة، ولم تستدعِ حالتها دخول المستشفى.

وأضافت الوزيرة المصرية: تم رصد بعض الحالات المصابة بتلك السلالة، ولها تاريخ سفر خارج ، ومتحور دلتا ليس صعبًا بقدر ما هو سريع الانتشار.

وأشارت إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد ارتفعت خلال الموجة الرابعة في مصر، مما يستلزم ضرورة تطعيم المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، أنها سجلت 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات مقابل 173 إصابة و9 وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 286352 من ضمنهم 235864 حالة تم شفاؤها، و16671 حالة وفاة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سيدة الفرن .. إيمان أول فرانة فى مصر بتشتغل عشان تربي ولادها الثلاثة

سيدة الفرن .. إيمان أول فرانة فى مصر بتشتغل عشان تربي ولادها الثلاثة

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل