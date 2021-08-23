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أمير الرياض بالنيابة يعزي رئيس نادي الشباب في وفاة والدته

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خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالعاصمة

أمير الرياض بالنيابة يعزي رئيس نادي الشباب في وفاة والدته

قدّم أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن العزاء والمواساة لرئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد بن عمر البلطان، في وفاة والدته -رحمها الله -خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جانبهم أعربت أسرة "البلطان" عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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