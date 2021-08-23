تخفيض المصروفات للطلاب الجدد بنسبة 25% فى الجامعة المصرية اليابانية

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أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية والتعليم، الاثنين، عن تخفيض المصروفات الدراسية لجميع الطلاب الذين نجحوا في اجتياز اختبارات وشروط القبول بالجامعة للعام الأكاديمي 2021/2022، بنسبة 25% من إجمالي المصاريف الدراسية، مؤكدًا أن باب التقديم بالجامعة مازال مفتوحًا ويستفيد الطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بالجامعة بهذه التخفيضات في المصروفات الدراسية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الاختبارات تستهدف قياس مهارات الطالب ومستواه العلمي، حيث تتضمن اختبارات في اللغة الإنجليزية، والرياضيات والتفكير المنطقي، والكيمياء، والفيزياء، مشيرًا إلى أن اختبارات القبول يتم ارسالها للطلاب عبر طريق البريد الإلكتروني، وتحديد مواعيد المقابلات الشخصية ودعوة المقبولين لحضورها وتعلن النتائج النهائية للاختبارات في الموقع الرسمي للجامعة وترسل للطلاب عبر البريد الإلكتروني.