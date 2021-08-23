برشلونة يخشى غياب «المنقذ» أمام خيتافي

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يبدو أن المشكلات لن تنتهي أمام الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، بعدما تلقى نبأ سيئاً من الجهاز الطبي للنادي بشأن نجم هجوم الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره خيتافي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجاري.

ويملك برشلونة حالياً 4 نقاط في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة الثاني، بينما يتصدر فريق أتلتيكو مدريد وله 6 نقاط من الفوز في مباراتين.

وتعادل برشلونة في الجولة الثانية مع نظيره بيلباو بهدف لكل فريق، وسجل المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي هدف برشلونة في المباراة، ليرتدي ثوب المنقذ، ويجنب برشلونة الخسارة الأولى في مشوار الليجا هذا الموسم.

واشتكى ديباي عقب نهاية المباراة من إصابة في الكاحل، ووفقا لتقارير إسبانية فإن الشكوك تحيط بمشاركة اللاعب في مباراة البارسا المقبلة أمام خيتافي.

وظهر ديباي وهو يعرج في أرض الملعب عقب تسجيله هدف برشلونة في شباك بيلباو، ولكنه تحامل على نفسه وواصل اللعب لكنه اشتكى من شعوره بآلام في قدمه، وأشار عقب تسديدة كاد أن يسجل منها الهدف الثاني أنه لا يستطيع التسديد بصورة طبيعية ويشكو من شيئاً ما في قدمه.

وعلق برشلونة بأن ما يعانيه ديباي هو آلام بسيطة ناتجة عن المجهود، ولا ينبغي منحها أهمية كبيرة، لكن الأمر يتطلب بعض الحذر.