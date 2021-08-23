على خطى دينا.. هنادي مهنا تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

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نشر الفنان أحمد زاهر، مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهرت معه الفنانة هنادي مهنا وهي متردية الحجاب

جاءت هذه الصور من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد «ورا كل باب» ضمن حكاية «كدبة كبيرة»، المقرر عرضه قريباً.

وسبقت الفنانة الاستعراضية دينا الفنانة هنادي، في الظهور بالحجاب، إذ نشرت منذ أيام صوراً لها بالحجاب والعباءة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد «السيدة زينب».

حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل «ورا كل باب» من بطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، وعماد رشاد، وتدور أحداثه حول المؤثرين على السوشيل ميديا والباحثين عن الشهرة.