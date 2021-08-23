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انتصار تنتظر عرض «الوضع مستقر» في هذا التوقيت

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انتصار تنتظر عرض «الوضع مستقر» في هذا التوقيت انتصار تنتظر عرض «الوضع مستقر» في هذا التوقيت

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تنتظر الفنانة انتصار عرض أول حلقات مسلسلها الجديد «الوضع مستقر»على شاشة قنوات OSN 5 سبتمبر المقبل، ويتكون من 6 حلقات، وهو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذي صدر مسبقًا بنسختين أسترالية وأميركية.

وقبل دقائق تم الكشف عن الإعلان التشويقي للعمل الذي كشف عن مواقف مضحكة جمعت جميع أبطال المسلسل، والذي يستعرض مشاكل شبابية في إطار كوميدي في عالم لا نعرف عنه الكثير.

المسلسل من بطولة شادي ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة ولأول مرة إنجي كيوان، معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.

المصرى اليوم

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