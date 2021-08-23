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استغرق 4 أيام.. بورترية لشيخ الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب (صورة)

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استغرق 4 أيام.. بورترية لشيخ الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب (صورة) استغرق 4 أيام.. بورترية لشيخ الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب (صورة)

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أنهت الطالبة خلود إسماعيل، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، رسم بوتريه فنى زيتى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والذي يزين مدخل جناح الأزهر الشريف المشارك في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الـ16، والذي افتتح فعالياته يوم 16 أغسطس، ويستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

ونالت اللوحة الفنية إعجاب زوار جناح الأزهر المقام بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها.

وقالت «خلود»، إنها بمجرد أن علمت بإمكانية مشاركتها في معرض الإسكندرية للكتاب، ضاعفت من مجهودها في رسم بورتريه فضيلة الإمام الطيب، حتى أنجزته في أربعة أيام فقط، مؤكدة أنها تُكن كل الحب والتقدير لفضيلته، وتتمنى لقاءه وإهدائه لوحتها.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته الاثنين الماضي، وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات الافتراضية خلال أيام المعرض سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية والتنموية.

المصرى اليوم

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