أخبار عاجلة

بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران -
هل تتعاون واشنطن مع طالبان لمحاربة داعش؟ -
أمير عبد الليهان يزور دمشق ويكشف عن خارطة طريق للتعاون الاقتصادي -
شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية -
اليمن .. 40 قتيلا بهجوم استهدف قاعدة العند -
شاهد.. صاروخ شركة "أسترا" يتحرك جنبا فور انفصال عن منصة الإطلاق ويطير لدقيقتين قبل الفشل النهائي -
على طريق الريسان .. مبادرة ضد الاستيطان -
ما حقيقة استهداف الحوثيين لقاعدة العند الجوية باليمن؟ -
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يصل دمشق ويلتقي نظيره السوري فيصل المقداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

منتج «عالم موازي» ينفي إلغاء المسلسل بعد وفاة دلال عبدالعزيز

Print
منتج «عالم موازي» ينفي إلغاء المسلسل بعد وفاة دلال عبدالعزيز منتج «عالم موازي» ينفي إلغاء المسلسل بعد وفاة دلال عبدالعزيز

لاقتراحات اماكن الخروج

خرج المنتج والفنان هشام جمال عن صمته، ليرد على الشائعات المتداولة بشأن إلغاء مسلسل «عالم موازي»، الذي كان من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي، الإ أنه توقف، بسبب إصابة صناع العمل بفيورس كورونا منهم: دنيا سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وهشام جمال.

ونفى هشام جمال هذه الشائعات في تعليق لمنشور على إحدى الصفحات يروج لإلغاء مسلسل «عالم موازي» وبخاصة بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز قائلا «كلام عار عن الصحة».

في إطار كوميدي اجتماعي تدور أحداث «عالم موازي» حول مقابلة دنيا سمير غانم مجموعة من الأشخاص وتتعدد المواقف والأزمات بشكل كوميدي خلال 15 حلقة فقط.

ومسلسل «عالم موازى» بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر