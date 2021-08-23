منتج «عالم موازي» ينفي إلغاء المسلسل بعد وفاة دلال عبدالعزيز

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خرج المنتج والفنان هشام جمال عن صمته، ليرد على الشائعات المتداولة بشأن إلغاء مسلسل «عالم موازي»، الذي كان من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي، الإ أنه توقف، بسبب إصابة صناع العمل بفيورس كورونا منهم: دنيا سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وهشام جمال.

ونفى هشام جمال هذه الشائعات في تعليق لمنشور على إحدى الصفحات يروج لإلغاء مسلسل «عالم موازي» وبخاصة بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز قائلا «كلام عار عن الصحة».

في إطار كوميدي اجتماعي تدور أحداث «عالم موازي» حول مقابلة دنيا سمير غانم مجموعة من الأشخاص وتتعدد المواقف والأزمات بشكل كوميدي خلال 15 حلقة فقط.

ومسلسل «عالم موازى» بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال.