وزيرة التضامن: إطلاق أكبر قافلة لـ«أبواب الخير» في سبتمبر المقبل

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عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاء تنسيقي مع الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وقد استمعت نيفين القباج إلى آراء ومقترحات الجمعيات الاهلية في التدخلات التي تقوم بها الجمعيات الاهلية مع الاسر التي تندرج تحت مظلة حياة كريمة

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق أكبر قافلة «أبواب الخير» 5 سبتمبر المقبل ،بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيرى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والمجتمع المدنى وأنه سبق الحصول على ٣ ارقام قياسية ،في موسوعة جينيس من القوافل الخيرية.

وأكدت الوزيرة اننا نعمل على التمكين الاقتصادي للاسر كما اننا نعمل اوراق ثبوتيه للاسر في القري التي ندخل فيها، تحت مظلة حياة كريمة. واشارات الوزيرة انه يجب التنسيق بين الجمعيات في طبيعة عمل كل جمعية داخل المبادرة الرئاسية، كلا في مهامه، وسوف يتم فتح عيادات ٢ كفاية في قرية ندخلها ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، ونقوم عمل متابعة للامهات من خلال مشروع ال ١٠٠٠ يوم الاولي، ونعمل على تحليل بيانات القرية التي نعمل بها لنعرف مدي احتياجات الاسر.

واوضحت الوزيرة، لدينا ٦٧ مركز استشارات اسرية، سوف يتم اعادة ناشطهم من جديد، وقد توقفوا بسبب اللجوء إلى محكمة الاسرة مباشرة، ونحاول رصد تدخلات الجمعيات الأهلية في الجانب الصحي للاسر تحت مظلة حياة كريمة. واننا نعمل حاليا على سكن كريم، ونحاول معرفة بيانات الاسر، واتمني ان تشارك الجمعيات في التحقق من معلومات الأسر، ونسعي إلى عمل قاعدة بيانات كبيرة للاسر الاكثر احتياجا، ونعمل حاليا على عمل سكن كريم لما يقرب من ١٢٠ الف اسرة وهي سكن جديد وليس رفع كفاءة.

واكدت الوزيرة إلى انه سوف يتم توزيع استمارة على الجمعيات لتحديد طبيعة عمل كل جمعية في الفترة المقبلة، ومدي تدخلات الجمعيات خلال الفترة الماضية، وتخصص كل جمعية فيما تجيدة، حتي يتم توثيق وتنسيق العمل ونتعاون المركز القومي للبحوث الجنائية لعمل مرصد اجتماعي، لدراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة، ونسعي إلى عمل قاعدة بيانات للدعم النقدي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية. لدينا ٣٠٠ منحة دراسية من الجمعية الشرعية لطلاب الدراسات العليا، ونطالب رؤساء الجامعات بمنحنا ١٠ منح دراسية في كل جامعة وسوف تخصص للطلاب الايتام ومن ذوي الاعاقة المتفوقين ونطالب الجمعيات التسويق لهذة المنح والمساعدة في ذلك.

واضافت الوزيرة أن وزارة التضامن سوف تشارك في قافلة إلى دولة السودان، خلال الفترة المقبلة، وسوف تشارك الجمعيات الاهلية في القافلة، وفي سياق متصل أكدت الوزيرة، على تطوير دور الرعاية، وفقا لتوجيهات الرئيس لتطوير 40 مؤسسة كبيرة لتوفير كافة احتياجات الأطفال بمؤسسات الرعاية، وذلك بتكلفة 2 مليار جنيه، لتلبي احتياجات الأطفال.

وأكدت الوزيرة انه سيتم تفعيل خط ساخن بالمؤسسات يقوم عليه أبناء المؤسسة بمعنى أنهم سوف يستقبلون شكاوى أخواتهم، ويوفون الوزارة بتقرير عما يحدث داخل هذه المؤسسات لافته إلى أنه يوجد 21 مؤسسة في 13 محافظة تعمل على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم، بالإضافة إلى أنه يوجد 10 مؤسسات حتى عمر 18 سنة في عدد من المحافظات التي تضم عدد كبير من كبار بلا مأوى كما سيتم انشاء حضانات في كافة القرى ضمن مبادرة«حياة كريمة» قائلة «مش هنسيب ولا قرية مفيهاش حضانة» حيث سيتم انشاء عدد ٢ حضانة بكل قرية.

لافته إلى ان الوزارة لديها بيانات لما يقرب من 34 مليون مواطن سواء المستفيدين من برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ،أو ممن تقدم للحصول على الدعم ولم يحصلون بسبب عدم انطباق الشروط عليهم ويتم العمل استفادتهم من البرامج الاخرى الوزارة وفقا لاحتياجات الاسر لافته إلى ان من يحصل عاي دعم نقدى حاليا يقرب من 4 مليون اسرة حتى الان، ونسعي إلى ان يكون هناك مكان واحد لصرف الدعم النقدي لكل اسرة بحيث لا نجد ان هناك اسرة تحصل على دعم من الوزارة ومن الجمعيات.