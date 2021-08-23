5 أسباب تدفع «كيليان مبابي» للبقاء في باريس سان جيرمان ورفض ريال مدريد

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مستقبل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان موضع شك، حيث لم يتبق له سوى عام واحد على نهاية عقده الحالي. على الرغم من تعاقد النادي الباريسي مع ليونيل ميسي هذا الصيف، يبدو أن مبابي قد استعد للانتقال إلى ريال مدريد.

إذا لم يُسمح له بالمُغادرة هذا الصيف، فإن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا مستعد لإنهاء عقده والانضمام إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل.

رغبة كيليان مبابي في اللعب لريال مدريد ليست سراً. ومع ذلك، قام باريس سان جيرمان بتجميع فريق خارق في الوقت الحالي. كما أوضح أصحابها الطموحون أنهم يعتزمون الاستمرار في توقيع أفضل المواهب في المستقبل أيضًا. في ظل الوضع الحالي، يمكن أن يهيمن باريس سان جيرمان على أوروبا لعدة سنوات.

أثبت كيليان مبابي نفسه كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في عالم كرة القدم. يجب على المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا الآن اتخاذ قرار صعب بشأن مسيرته. هل يجب أن يستمر في باريس سان جيرمان أم ينتقل إلى ريال مدريد ويحقق حلم طفولته؟

فيما يلي خمسة أسباب تدفع كيليان مبابي للبقاء في باريس سان جيرمان وتوقيع عقد جديد طويل الأمد.

5- يبدو مستقبل ريال مدريد والدوري الإسباني قاتمًا:

يمكن القول إن ريال مدريد هو أكبر نادٍ في عالم كرة القدم. بعد أن شاهدهم يفوزون بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال خمس سنوات خلال أيام ما كان لاعبًا بالأكاديمية في موناكو، كان لدى كيليان مبابي طموح طفولته في ارتداء الزي الأبيض الشهير.

ومع ذلك، فإن الدوري الإسباني يعاني حاليًا من فوضى مالية ضخمة. بعد خسارة رونالدو ونيمار في وقت سابق، غادر ليونيل ميسي وسيرجيو راموس إسبانيا أيضًا. وقد أدى ذلك إلى خسارة الدوري الإسباني للملايين في عائدات الرعاية. إيرادات أقل تعني مبلغًا أقل متاحًا للتوزيع بين الأندية.

ريال مدريد في وضع مالي سيء أيضًا. إن نفقاتهم على الملعب الجديد، إلى جانب الخسائر التي تكبدوها بسبب جائحة كورونا، جعلت ريال مدريد يعاني من نقص في الأموال.

4- يمكن أن يُصبح مبابي أيقونة وطنية في باريس سان جيرمان:

شكل كيليان مبابي جزءًا من تشكيلة فرنسا التي فازت بكأس العالم في روسيا عام 2018. كما فاز مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة اللاعب الشاب في البطولة.

وُلِد مبابي في باريس عام 1998. انضم إلى موناكو في سن الرابعة عشرة، لكنه انتهى به الأمر بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في عام 2017. اللاعب المولود في باريس، ويلعب لناد باريسي، هو الشيء الذي يصنع منه الأبطال الوطنيون، خاصة إذا فاز اللاعب بكأس العالم، حيث لعب دورًا رئيسيًا.

في حين أن ريال مدريد هو أحد أكثر الأندية شهرة في العالم، فإن كيليان مبابي لديه الفرصة ليكون رمزًا فرنسيًا إذا بقي في باريس سان جيرمان. لقد أحدث بالفعل تأثيرًا هائلاً، ولكن على مدار فترة من الزمن، يمكن اعتباره أحد أعظم الرموز الفرنسية في العصر الحديث.

لقد شهدوا أيضًا خروجًا كبيرًا، حيث ترك سيرجيو راموس ورافائيل فاران النادي من أجل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على التوالي. كما استقال زين الدين زيدان، الذي قاد لوس بلانكوس للفوز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني، من النادي هذا الصيف.

ريال مدريد لديه أيضا لاعبين أعمارهم كبيرة. بالنظر إلى الصعوبات المالية التي يجدون أنفسهم فيها، قد يستغرق مشروع إعادة البناء الخاص بهم فترة طويلة من الوقت. وبالتالي، من الأفضل بقاء كيليان مبابي في باريس سان جيرمان.

3- من المُرجح أن يُسيطر باريس سان جيرمان على أوروبا في المواسم القادمة:

كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ونيمار من أفضل الثنائي في أوروبا. للإضافة إلى ذلك، أكمل باريس سان جيرمان توقيع أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق، ليونيل ميسي.

بلغ باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-20. وخسروا في نصف النهائي في موسم 2020-21، لكنهم أطاحوا بحامل اللقب بايرن ميونيخ في العام التالي السابق.

هذا الصيف، يبذل باريس سان جيرمان قصارى جهده للفوز بدوري أبطال أوروبا. لقد أكملوا التعاقد مع سيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم، وكلاهما الفائز بدوري أبطال أوروبا. كما قام باريس سان جيرمان بالحصول على توقيع الثنائي جيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي من ميلان وإنتر ميلان على التوالي. لكن يأتي على القمة التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة.

بالنظر إلى فريقهم، ليس هناك شك على الإطلاق في أن باريس سان جيرمان لديه حاليًا أفضل فريق في أوروبا. هناك مجموعة من هؤلاء اللاعبين في الجانب الأصغر سنًا أيضًا أو على وشك الدخول في سنواتهم الأولى. هذا يعني أن باريس سان جيرمان من المُحتمل أن يكون لديه أفضل فريق شامل في أوروبا لنصف العقد المقبل، على الأقل.

قد يفوز باريس سان جيرمان بالعديد من الألقاب خلال السنوات القليلة المقبلة، ويمكن أن يكون كيليان مبابي في قلب كل ذلك. في عامه ال 22، فاز بالفعل بالعديد من الجوائز. في حالة استمراره في باريس سان جيرمان، يمكن أن يُصبح كيليان مبابي أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في هذا العصر.

2 يستطيع مبابي حفر اسمه في باريس سان جيرمان:

لم يكن باريس سان جيرمان نادٍ ضخم تاريخيًا. لقد كان لديهم حقبة ذهبية في التسعينيات، لكن مطلع القرن لم يكن لطيفًا بالنسبة للجانب الفرنسي. منذ أن اشترت شركة قطر للاستثمارات الرياضية النادي في عام 2011، تحول باريس سان جيرمان إلى واحد من أغنى الأندية في العالم.

كان لدى باريس سان جيرمان العديد من النجوم الذين ارتدوا ألوانهم على مر السنين، مثل رونالدينيو وبوليتا وديفيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني ونيمار والآن ليونيل ميسي. كيليان مبابي هو اسم آخر يمكن إضافته إلى القائمة، لأنه بالفعل ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي.

على الرغم من قضاء أربعة مواسم كاملة (حتى الآن) في باريس سان جيرمان، يحتل كيليان مبابي المرتبة الثالثة في القائمة، خلف إدينسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش. ومع ذلك، فهو يتفوق على مُعدل الأهداف في المباراة الواحدة مقارنةً بكافاني، مما يعني أنه يمكنه اللحاق بمهاجم أوروجواي قريبًا جدًا.

ويحتل مبابي حاليا 68 هدفا خلف كافاني لكنه سجل 42 هدفا الموسم الماضي. إذا قدم نفس المستوى في الفترة القادمة، فقد يُصبح أفضل هداف للنادي على الإطلاق في الموسمين المقبلين.

بينما كان لدى باريس سان جيرمان العديد من أسماء النجوم يرتدون أطقمهم، إلا أن القليل منهم ظل طويلاً بما يكفي ليتم اعتباره أساطير صريحة. لدى كيليان مبابي الفرصة لتغيير هذه النظرية. إذا رفض ريال مدريد، فسيعتبر كيليان مبابي أعظم لاعب لعب للفريق الفرنسي ويمكن أن ينقش اسمه في تاريخ النادي الباريسي.

1- مبابي يمكن أن يُشكل أفضل ثلاثي في تاريخ كرة القدم مع نيمار وميسي:

انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان من برشلونة يعني أن الفريق الفرنسي لديه الآن فريق رائع. على الورق، يمكن القول أن هذا الفريق هو أفضل فريق في هذا العصر، مع نجوم بارزين في كل مركز.

إذا وضعنا الدفاع ووسط الملعب جانباً، فإن هجوم باريس سان جيرمان هائل. كان كيليان مبابي ونيمار ثنائيًا ممتازًا، مزق الخصوم. ويساعدهم كذلك أنجيل دي ماريا. دخل ليونيل ميسي الآن هذا المزيج بعد انتقاله من برشلونة.

كان ليونيل ميسي ونيمار جزءًا من ثلاثي تاريخي في برشلونة شارك فيه أيضًا لويس سواريز. تم لم شمل ميسي ونيمار الآن في باريس سان جيرمان، مع مبابي.

بغض النظر عن كل شيء، يجب على كيليان مبابي أن يأخذ في الاعتبار العامل البسيط للعب مع ليونيل ميسي. بصرف النظر عن كونه هدافًا متميزًا، يمتلك الأرجنتيني أيضًا إبداعًا مذهلاً.

لا يمكن للعديد من اللاعبين عبر التاريخ التفاخر بأنهم لعبوا جنبًا إلى جنب مع ميسي، أحد أعظم اللاعبين في كل العصور. الآن بعد أن أتيحت الفرصة، يجب على مبابي أن يربط مستقبله مع باريس سان جيرمان وأن يستمتع باللعب إلى جانب ميسي ونيمار.