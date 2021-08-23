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5 نصائح من خبير أمن معلومات إلى عملاء البنوك.. لا تستهل تحميل هذه البرامج

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5 نصائح من خبير أمن معلومات إلى عملاء البنوك.. لا تستهل تحميل هذه البرامج 5 نصائح من خبير أمن معلومات إلى عملاء البنوك.. لا تستهل تحميل هذه البرامج

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قال عاطف الفقى، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، ان الاختراق الذي حدث مؤخرا لحسابات عميلة بأحد البنوك العامة، لا يتعلق بتكنولوجيا المعلومات بدرجة كبيرة لأن الاختراق لم يتم فقط من خلال برنامج ولكن اشترك معه اتصال صوتي تفاعلي بناء عليه تم زرع وتفعيل برنامج هذا إلى جانب انه من الواضح أن معلومات العميل سواء اسمه أو حسابه أو تليفونه قد سبق تسريبها من داخل البنك، وأضاف الفقى ان من المهم إعادة التأكيد على النصائح الأساسية التي يتعين على أي عميل مراعاتها لحماية حساباته واهمها:

١- لا تتعامل مع أي معلومات تخص حساباتك البنكيه إلا من خلال فرع البنك نفسه وراجع حساباتك والحركة عليها من وقت لأخر .

٢- لا تستسهل تحميل البرامج المجانية لأن الكثير منها به أدوات اختراق ولا تتعامل إلا مع البرامج الموثوق من مصدرها.

٣- لا تتجاوب مع أي متصل يحاول التواصل معك هاتفيا ويتضمن حديثه حوارا يتعلق بمعلومات عنك أو عن حسابك وحركته أو يتضمن خطوات تفاعليه تتجاوب فيها معه لتنفيذ خطوات يطلبها منك.

٤- لا تسلم أو تتيح اكواد السريه أو البطاقات الخاصه بحساباتك إلى أحد مهما كانت الظروف واحرص على أن تكون أكواد السريه الخاصة بك بها تشكيله متنوعه من الحروف والرموز متفاديا التكرارات في مكوناتها بحيث تحقق درجه معقوله من الصعوبة ليكون اختراقها ليس أمرا سهلا .

٥- لا تترك معلومات خاصه بحساباتك البنكيه على تليفونك أو تليفون أحد من معارفك .

المصرى اليوم

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