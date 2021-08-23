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«الزراعة»: بروتوكول تعاون بين «متبقيات المبيدات» و«التصديري للصناعات الغذائية»

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«الزراعة»: بروتوكول تعاون بين «متبقيات المبيدات» و«التصديري للصناعات الغذائية» «الزراعة»: بروتوكول تعاون بين «متبقيات المبيدات» و«التصديري للصناعات الغذائية»

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وقعت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات الميبدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف خدمة مصدري قطاع الصناعات الغذائية في .

وقالت مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، للتوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل لخدمة أكبر قطاع من العملاء، للتأكيد على جودة الأغذية التي يتم تصديرها بالتوازي مع ما يتم إنتاجه للسوق المحلي.

وأضافت «عبداللاه»، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات المعمل المختلفة من تدريب وخدمات تحليلية واستشارات فنية وتعاون في مجالات أخرى مثل إجراء أبحاث لدراسة الأسواق وإجراء مشروعات بحثية مشتركة وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات بالتعاون بين الطرفين لصالح أعضاء المجلس.

واوضحت مدير معمل متبقيات المبيدات أن المعمل يسعى جاهدًا لتقديم خدماته إلى كل القطاعات المختلفة وقطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص بأعلى جودة وأقل تكلفة وبما يسهم في تنمية الكيانات الصغيرة في هذا القطاع.

من جانبها، أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هذا البروتوكول يأتي استمرارًا للتعاون القائم بين الطرفين منذ عام 2010 ونظراً لزيادة طلب أعضاء المجلس على خدمات المعمل تم توقيع هذا البروتوكول والذي يضم خدمات متنوعة بما يهدف لتقديم خدمات أكثر لأعضاء المجلس.

توقيع بروتوكول تعاون بين المركزي لمتبقيات المبيدات والتصديري للصناعات الغذائية
توقيع بروتوكول تعاون بين المركزي لمتبقيات المبيدات والتصديري للصناعات الغذائية
توقيع بروتوكول تعاون بين المركزي لمتبقيات المبيدات والتصديري للصناعات الغذائية
توقيع بروتوكول تعاون بين المركزي لمتبقيات المبيدات والتصديري للصناعات الغذائية

المصرى اليوم

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