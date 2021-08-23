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وزير الزراعة يوجه بتكثيف القوافل البيطرية لفحص وعلاج مواشي ضمن مبادرة حياة كريمة

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وزير الزراعة يوجه بتكثيف القوافل البيطرية لفحص وعلاج مواشي ضمن مبادرة حياة كريمة وزير الزراعة يوجه بتكثيف القوافل البيطرية لفحص وعلاج مواشي ضمن مبادرة حياة كريمة

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع قيادات الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لبحث تكليفات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بتكثيف القوافل البيطرية لفحص وعلاج مواشي وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال القصير إن الاهتمام بالقوافل البيطرية يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج من اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، مؤكدًا أن القوافل البيطرية العلاجية هي نتاج تضافر جهود عدة جهات في الوزارة وتعاون مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمة البيطرية بالمجانية لصغار المُربيين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

وأضاف «القصير» أن القوافل البيطرية العلاجية تقدم لصغار المُربيين كل أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية وتدريب الأطباء البيطريين على كل ما يستحدث من تقنيات في التشخيص والعلاج وتدريب العمال والفنيين المعاونين للأطباء البيطريين وأيضًا التدريب العملي لطلاب كليات الطب البيطرى وتأهيلهم لسوق العمل وحصر المشاكل المرضية والمساعدة في وضع الحلول، بالإضافة إلى إجراء بحوث تطبيقية وحقلية وعقد ندوات إرشادية للمُربين للتعريف بطرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الآمنة للدواجن والتوعية بأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعي لتحسين إنتاج السلالات المحلية من الألبان واللحوم.

وأكد وزير الزراعة أن هيئة الخدمات البيطرية قامت خلال هذا العام بعلاج وفحص حوالي 120 ألف رأس ماشية كما قام معهد التناسليات الحيوانية بفحص أكثر من 18 ألف رأس، بالإضافة إلى تحصين أكثر من 7.5 مليون رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد الأمراض والأوبئة من خلال الثلاث حملات قومية التي نفذتها هيئة الخدمات البيطرية هذا العام.

اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع قيادات الوزارة

المصرى اليوم

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