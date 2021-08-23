«رشاد» يعقد اجتماعا لمراعاة نسب تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

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عقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة اجتماع، بحضور مسئولي مؤسسة حياه كريمه بالمنوفية ورؤساء مركزى أشمون والشهداء وممثلي المديريات الخدمية من الغاز والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية والهيئة المصرية للاتصالات، وذلك لرصد أية معوقات تواجه تنفيذ ذلك المشروع القومى والعمل على سرعة حلها بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع وجه السكرتير العام باستمرار التواصل الفعال بين جميع المديريات الخدمية لإنهاء تنفيذ المشروعات بصورة تليق بالمحافظة مؤكدا على أهمية وجود لجان متابعة من كافة الجهات لمعاينة المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع مع الالتزام بالخطة والجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال.

ومن جانبة أكد محافظ المنوفية توفير كافة أوجه الدعم لتنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بصورة لائقة تتوافق مع عراقة محافظة المنوفية ووفق رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة للمواطنين.