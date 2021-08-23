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"التجارة" تضبط 1,509 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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"التجارة" تضبط 1,509 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية "التجارة" تضبط 1,509 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
نفذت 49 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية.. على مدار أسبوعين

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 49,467 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 1.509 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، حيث يشترط إظهار حالة كافة المتسوقين حسب الحالة في تطبيق "توكلنا" بحيث تكون (محصن بجرعتين) أو (محصن جرعة أولى) أو (محصن متعافي).

وترصد الوزارة بالإضافة إلى مخالفة دخول غير المحصنين كذلك عدم إلزام المتسوقين بلبس الكمام، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

ورصدت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية، مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشددت وزارة "التجارة" على مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يُذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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