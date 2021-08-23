8 أمراض خطيرة يسببها نقص ساعات النوم

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منها الاكتئاب وضعف المناعة وأمراض القلب والسكر

حذرت مصادر طبية من إصابة من لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم بثمانية أمراض خطيرة، تضمنت الاكتئاب، وضعف المناعة والإصابة بالسكري، وفقدان الوزن، وأمراض القلب، وصعوبة التركيز، وكثرة الحوداث، وضعف الإبداع.

وأشارت دراسات إلى أن النوم لأقل من 4 ساعات يوميًا، يجعل الشخص عرضة للحوادث المرورية 15 مرة أكثر من الشخص الطبيعي، كما يؤدي إلى انخفاض حساسية الإنسولين في الجسم بنسبة 25 بالمئة. بحسب موقع سكاي نيوز.

وأكدت الدراسة على أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قدر كافً من النوم، هم عرضة للاكتئاب 10 مرات أكثر من الشخص العادي، و70 % أكثر من غيره إصابة بأمراض القلب، مؤكدًا على أن النوم لأقل من 6 ساعات يوميًا، يجعل الشخص 4 مرات أكثر عرضة للتعرض للأمراض بشكل عام.