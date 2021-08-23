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صادم.. كيف يغدر بخلايا الدماغ؟

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فيديو صادم.. كيف يغدر فيروس كورونا بخلايا الدماغ؟ صادم.. كيف يغدر بخلايا الدماغ؟
شاهد هجوم "العدو المخادع" من الرمادي إلى الأحمر

فيديو صادم.. كيف يغدر فيروس كورونا بخلايا الدماغ؟

من اللون الرمادي إلى الأحمر، يكشف مقطع صادم لحظة اختراق المستجد لخلايا دماغ خفاش، وكيف يحول خلايا الدماغ " اللون الرمادي" إلى مصانع لصنع الفيروسات" بالأحمر" قبل أن يتسبب في موت الخلية المضيفة.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الفيديو يبيّن تسلل الفيروس لخلايا الدماغ "بشكل عدواني"، بحسب وصفها.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مقطع الفيديو سجلته كل من صوفي ماري إيتشر وديلفين بلاناس، اللتين لقيتا إشادة كبيرة خلال مشاركتهما في "مسابقة نيكون الدولية للعالم الصغير"، الخاصة بالتصوير من خلال المجهر الضوئي.

وبحسب الصحيفة، تم تصوير المقطع على مدار 48 ساعة مع تسجيل صورة كل 10 دقائق، حيث تُظهر اللقطات الفيروس التاجي على شكل بقع صغيرة حمراء تنتشر بين كتلة من النقط الرمادية - خلايا دماغ الخفاش، وبعد أن تصاب تلك الخلايا بالعدوى، تبدأ خلايا الخفافيش في الاندماج مع الخلايا المجاورة، حتي يتحول المشهد كله إلى كتل حمراء، وفي مرحلة ما، تنفجر الكتلة بأكملها، مما يؤدي إلى موت الخلايا.

المقطع يكشف كيفية تحويل العامل الممرض للخلايا إلى مصانع لصنع الفيروسات قبل أن يتسبب في موت الخلية المضيفة.

وقالت إيتشر، إحدى المشاركات في التصوير، والمتخصصة في الأمراض الحيوانية المنشأ، خاصة تلك التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر، إن نفس السيناريو الذي يحدث في الخفافيش يحدث كذلك في البشر، مع فارق مهم واحد هو أن "الخفافيش في النهاية لا تمرض".

وفي البشر، يمكن للفيروس التاجي المراوغة والتسبب في مزيد من الضرر جزئيًا عن طريق منع الخلايا المصابة من تنبيه جهاز المناعة إلى وجود غزاة. لكن قوتها الخاصة تكمن في قدرتها على إجبار الخلايا المضيفة على الاندماج مع الخلايا المجاورة، وهي عملية تُعرف باسم حيث تسمح للفيروس التاجي بالبقاء دون اكتشافه أثناء تكاثره.

syncytia

وأضافت إيتشر: "في كل مرة يضطر فيها الفيروس إلى الخروج من الخلية، يكون معرضًا لخطر الاكتشاف، لذا إذا كان بإمكانه الانتقال مباشرة من خلية إلى أخرى، فيمكنه العمل بشكل أسرع".

وقالت إنها تأمل أن يساعد مقطع الفيديو في إزالة الغموض عن الفيروس، وتسهيل فهم وتقدير هذا العدو المخادع الذي قلب حياة مليارات البشر رأساً على عقب.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,423,173 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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