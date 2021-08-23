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المؤبد لـ 67 متهما بمحاولة «تصوير قاعدة بلبيس الجوية»

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المؤبد لـ 67 متهما بمحاولة «تصوير قاعدة بلبيس الجوية» المؤبد لـ 67 متهما بمحاولة «تصوير قاعدة بلبيس الجوية»

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أصدرت المحكمة العسكرية ،اليوم الأثنين ،الحكم في القضية المعروفة إعلاميا ب «محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية» بمعاقبة 21متهما حضوريا بالسجن المؤبد ،ومعاقبة 46 اخرين غيابيا بالسجن المؤبد ،كما عاقبت المحكمة 10اخرين بالسجن المشدد 15 عاما ،وعاقبت 19اخرين بالسجن المشدد 10 سنوات .
وقضت المحكمة بمعاقبة 66اخرين بالسجن المشدد 7سنوات،وعاقبت 4 متهمين حدث بالسجن لمدة 3سنوات ،وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

وتضمن قرار الاتهام «حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة».

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات «السعى لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والتحقوا بجماعة إرهابية (داعش وسوريا وليبيا) ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

المصرى اليوم

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