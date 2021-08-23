تجديد حبس المتهمين بقتل صاحب محل بسبب علاقة نسب في بنها

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها، حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهمهم بقتل طالب بعصا خشبية وإصابة مدرس بسبب خلافات النسب بينهم.

اعترف المتهمين خلال التحقيقات، أنهم تعدوا على المجني عليه «أ.س.أ» وابن عمه بالعصي والشوم، مما أصابه بكسر بعظام الجمجمة، وإصابة الثانى بجروح قطعية وكدمات متفرقة وأنهم تعدوا عليه نظرا لخلافات النسب بينهم وبين المجني عليه القتيل

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد قيام ملثمين بالتعدى على طالب «صاحب محل بقالة» بقرية بطا مركز بنها ووجود متوفي ومصاب

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتهمين صاحب محل دراجات بخارية، وعاملان تعدوا على المجني عليه وأبن عمه بسبب خلافات النسب والمصاهرة، أمام محل يمتلكه القتيل بقرية بطا وانهالوا عليهما بالشوم والعصي وفروا هاربين.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم وبعرضهم على النيابة، أمرت بحبسهم وبسؤال المصاب الثاني، «مدرس» مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة قال إنه اثناء تواجده رفقة المتوفى أمام المحل الخاص به حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا بالتعدي عليه بواسطة عصا خشبية محدثين إصابته وإصابة المتوفي التي أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة وبسؤال شقيق المتوفي، موظف بإحدى الشركات أيد ذلك، واتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة

وتم ضبط المتهمين والآداة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.