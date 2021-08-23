أخبار عاجلة

بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران -
هل تتعاون واشنطن مع طالبان لمحاربة داعش؟ -
أمير عبد الليهان يزور دمشق ويكشف عن خارطة طريق للتعاون الاقتصادي -
شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية -
اليمن .. 40 قتيلا بهجوم استهدف قاعدة العند -
شاهد.. صاروخ شركة "أسترا" يتحرك جنبا فور انفصال عن منصة الإطلاق ويطير لدقيقتين قبل الفشل النهائي -
على طريق الريسان .. مبادرة ضد الاستيطان -
ما حقيقة استهداف الحوثيين لقاعدة العند الجوية باليمن؟ -
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يصل دمشق ويلتقي نظيره السوري فيصل المقداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تجديد حبس المتهمين بقتل صاحب محل بسبب علاقة نسب في بنها

Print
تجديد حبس المتهمين بقتل صاحب محل بسبب علاقة نسب في بنها تجديد حبس المتهمين بقتل صاحب محل بسبب علاقة نسب في بنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها، حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهمهم بقتل طالب بعصا خشبية وإصابة مدرس بسبب خلافات النسب بينهم.

اعترف المتهمين خلال التحقيقات، أنهم تعدوا على المجني عليه «أ.س.أ» وابن عمه بالعصي والشوم، مما أصابه بكسر بعظام الجمجمة، وإصابة الثانى بجروح قطعية وكدمات متفرقة وأنهم تعدوا عليه نظرا لخلافات النسب بينهم وبين المجني عليه القتيل

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد قيام ملثمين بالتعدى على طالب «صاحب محل بقالة» بقرية بطا مركز بنها ووجود متوفي ومصاب

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتهمين صاحب محل دراجات بخارية، وعاملان تعدوا على المجني عليه وأبن عمه بسبب خلافات النسب والمصاهرة، أمام محل يمتلكه القتيل بقرية بطا وانهالوا عليهما بالشوم والعصي وفروا هاربين.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم وبعرضهم على النيابة، أمرت بحبسهم وبسؤال المصاب الثاني، «مدرس» مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة قال إنه اثناء تواجده رفقة المتوفى أمام المحل الخاص به حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا بالتعدي عليه بواسطة عصا خشبية محدثين إصابته وإصابة المتوفي التي أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة وبسؤال شقيق المتوفي، موظف بإحدى الشركات أيد ذلك، واتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة

وتم ضبط المتهمين والآداة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر