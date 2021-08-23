«الصحة»: تطعيم طلاب الثانوية العامة قبل دخول الجامعات

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم إعطاء أولوية للعاملين بقطاع التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى في الحصول على لقاح كورونا، بعد الحصول على قاعدة البيانات لهم من التربية والتعليم والجامعات.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى عن الوضع الوبائي بشأن اللقاحات، أن شهادة الطلبة في الجامعات بـ25 جنيها، وسيحصل على الشهادة من وزارة الصحة، ولابد من الحصول على جرعتين قبل العام الدراسي، وسيتم استخراج الشهادة من موقع الوزارة، وأن طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق سيحصلون على الجرعتين قبل دخول الجامعات.

وتابعت، أن وزارة الصحة تستطيع خلال فترة قبل الدراسة إعطاء اللقاح للطلاب والعاملين، حيث ستعمل على إعطاء اللقاح على أرض المعارض وأكاديمية الفنون وصالة مغطاة توفر من 10 إلى 20 ألف جرعة يوميا.

جدير بالذكر، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابة بفيروس كورونا منتصف شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل الموجة الجديدة الشهر المقبل.