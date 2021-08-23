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محافـظ المنوفية يبحث مطالب مواطنين خلال جولة ميدانية

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محافـظ المنوفية يبحث مطالب مواطنين خلال جولة ميدانية محافـظ المنوفية يبحث مطالب مواطنين خلال جولة ميدانية

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التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بعدد من الحالات الإنسانية لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم وسرعة حلها لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بالتواصل المباشر مع المواطنين، جاء ذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية أمس الأحد أثناء تفقد موقع اصطفاف المعدات والمركبات الفنية المشاركة في فاعليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 81» بمركز ومدينة قويسنا، بحضور الأستاذ خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

واستمع المحافظ لمطالبهم وقرر صرف مساعدات مالية عاجلة لمواطن مريض ويعول أثنان من الأبناء بالمرحلة الإعدادية ويقيم بمنزل أيل للسقوط ويحتاج لإجراء عملية جراحية، ومواطن مسن يعانى من مرض الزهايمر والضغط والسكر وزوجته مريضة أورام وتحتاج إلى علاج وليس لهم دخل ثابت، وكذا صرف مساعدة مالية لمواطن من ناحية كفر هلال ببركة السبع ليس له مصدر رزق ويشكو من إنهيار منزله.

يأتى هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

المصرى اليوم

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