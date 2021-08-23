«الصحة»: سيكون هناك خطة لقاحات للتعليم ما قبل الجامعي

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن هناك أولوية ثانية وتوجيهات للرئيس بزيادة اللقاحات بالمدارس لتقليل نسب الغياب، مؤكدة أنه سيكون هناك خطة للقاحات التعليم ما قبل الجامعي، وسيتم تحديد الفئات التي لابد أن تتواجد بالمدرسة بشكل دائم، وسيتم الإعلان عنها مستقبلاً.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي عقدته الآن حول مستجدات فيروس كورونا، أنه جارٍ التفاوض على لقاح جونسون خلال الفترة المقبلة، وهو من اللقاحات المعترف بها من الدول، موضحة أن ارتفاع عدد الحالات يدل على اقتراب الموجة الرابعة، والإصابات بالنسبة لعدد السكان قد لا تكاد تُذكر ولكن هناك استعدادات لذلك، والتلقيح للمواطنين يقلل من مخاطر الانتشار والإصابة.

وشددت وزيرة الصحة على تبني الوزارة لأقوى خطوط العلاج لمصابي كورونا في العالم، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أنه جرى توفير أقوى الأدوية التي تعالج كورونا، وتشارك الوزارة في الأبحاث الإكلينيكية التضامنية بالتعاون مع الدول ومنظمة الصحة العالمية لإدخال نوع جديد من اللقاحات.

التعليم ما قبل الجامعي

كذلك أعلنت وزيرة الصحة عن توريد أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك، في المراكز الطبية بداية من الغد، موضحة أنه تم إنتاج نحو 15 مليون جرعة من اللقاح، حتى الأن.

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وقالت وزيرة الصحة، خلال خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بشأن لقاحات كورونا، منذ قليل، إن هناك شراكة مصرية مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع اللقاحات المصرية، مؤكدة أن سيتم الإعلان عنها في القريب العاجلـ وأكدت أنه تم إنتاج 15 مليون جرعة، وسيتم توريد أول مليون جرعة بداية من غدٍ الثلاثاء.