بالأرقام.. أبرز تصريحات وزيرة الصحة حول كورونا.. 25 جنيها سعر شهادة تلقي اللقاح للطلاب

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عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، صباح اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان مستجدات الوضع الوبائي في مصر، لافتًا إلى مستجدات وضع لقاحات كورونا المصنعة محليًا، والأنمور المتعلقة بتلقي اللقاحات.

وترصد«المصري اليوم» أبرز الأرقام الواردة، في تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته للإجابة على تساؤلات الرأي العام بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، والأمور المتعلقة بتلقي اللقاح ومستجداته؛ حيث كشفت خلال المؤتمر عن عزم الدولة إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا أواخر العام الجاري، وفي التالي أبرز ما جاء على لسان «زايد» بالأرقام:

توريد أول مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»، في المراكز الطبية اعتبارًا من الغد.

تم إنتاج نحو 15 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» محليًا.

سبتمبر المقبل وصول 5.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

سيتم زيادة عدد مراكز التلقيح ليكون أكثر من 800 مركز ثابت بنهاية الشهر الجاري، بالاضافة إلى 6 مراكز كبيرة أخرى لتلقيح 20 ألف شخص يوميا.

كل القطاع الإداري للدولة، أي حوالي نحو 4.5 مليون مواطن، مدعوين للحصول على اللقاح خلال أغسطس وسبتمبر.

عشرة ملايين فرد سجلوا على موقع لقاح كورونا.

7.5 مليون مواطن أخذوا اللقاح حتى الآن

نتوقع تطعيم أكثر من 2 مليون فرد قائمين على العملية التعليميية، والتطعيم في أقرب مكان يختاره بعد 72 ساعة من التسجيل.

سيتم تطعيم 100% من طلبة الجامعات والعاملين بها قبل استئناف العملية الدراسية.

شهادة الحصول على لقاحات كورونا للطلبة بـ25 جنيه بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء.

نتوقع 3.2 مليون فرد في التعليم الحكومي الجامعي والجامعات الأهلية والخاصة سيحصلون على اللقاح.

100% من اللقاحات المتداولة في مصر بما فيها (سينوفارم وسينوفاك) هي لقاحات متوافق عليها ومعتمدة دوليا من منظمة الصحة العالمية.

تمكننا من إنتاج لقاحات «سينوفاك فاكسيرا» التي تماثل بنسبة 100% (سينوفارم) الصيني.

جرعة ثالثة من اللقاح لمن أخذه أول العام الجاري أواخر 2021 أو أوائل 2022

إعطاء لقاح كورونا للأصغر من 18 عاماً حال السفر للخارج بغرض التعليم واشتراط الدولة المسافر لها ذلك

رصدنا أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس في مصر خلال منتصف يوليو.

لقاح كورونا مجاني تماماً، مثلما كان علاج كورونا مجاناً والحقنة بـ18 ألف جنيه.

هناك اتجاها لتطعيم الشباب في المدارس الثانوي والفني كخطوة ثانية

يجب أن يسجل العاملون في وظائف التعليم قبل الجامعي طلب الحصول على اللقاح قبل 31 أغسطس على المنظومة.

البنوك والعاملون في الأماكن المغلقة لهم أولوية للحصول على اللقاحات.

قد نتخذ قرارا بدخول الأفراد لأماكن التجمعات مثل المباريات والاحتفالات من الحاصلين على اللقاحات.

توفير لقاح كورونا للمسافرين للخارج لأغراض العمل والتعليم والعلاج.

المسافرون للخارج بغرض السياحة سينتظرون دورهم لتلقي اللقاحات مثلهم مثل أي فرد، المتعجل في السفر للخارج سيأخذ لقاح «جونسون آند جونسون».

توفير مركز لتطعيم المبتعثين للتعليم بالخارج في مكتب البعثات التابع لوزارة التعليم العالي.

إرسال رسالة خلال 72 ساعة للمسافرين للخارج حال اشتراط الدولة المسافر لها نوع غير المطعم به.

نتفاوض على أحد اللقاحات من إحدى الدول الغربية لتصنيعها في مصر خلال وقت قريب جداً.