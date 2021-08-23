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وزيرة الهجرة: إعداد قوائم بالمسافرين المسجلين وإمداد وزارة الصحة بالبيانات ليتلقوا اللقاح اللازم

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وزيرة الهجرة: إعداد قوائم بالمسافرين المسجلين وإمداد وزارة الصحة بالبيانات ليتلقوا اللقاح اللازم وزيرة الهجرة: إعداد قوائم بالمسافرين المسجلين وإمداد وزارة الصحة بالبيانات ليتلقوا اللقاح اللازم

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عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا، مع أعضاء غرفة العمليات بوزارة الهجرة؛ لمتابعة تسجيل المسافرين للحصول على اللقاح لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج لمن سبق وتلقى لقاح غير معتمد في دولة السفر، وإعداد قوائم بالبيانات الخاصة بهم، لموافاة وزارة الصحة والسكان بها ليتلقوا لقاح كورونا المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

استهلت السفيرة نبيلة مكرم الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة والتنسيق لتجميع كل البيانات الخاصة بالمواطنين المسافرين الحاصلين على لقاح غير معتمد لدى الدول المتوجهين إليها، لافتة إلى أن الأولويات في الوقت الحالي للمسافرين بغرض العمل أو الدراسة أو العلاج.

ووجهت وزيرة الهجرة بإعداد قوائم مفصلة بكل البيانات الخاصة بالمسافرين المسجلين لدى الوزارة حتى تم إرسالها لوزارة الصحة لاتخاذ اللازم بشأن إعطائهم اللقاح المعتمد بالدول المسافرين إليها.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم المواطنين الراغبين في السفر وتلقوا لقاح غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة أو العلاج فقط، إلى التسجيل لدى الوزارة واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7

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