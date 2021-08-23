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حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)

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حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور) حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)

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شنّت أحياء الاسكندرية، الإثنين، حملات مكبرة لتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للأجهزة التنفيذية، بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون.

وشن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء بأحد النوادي بمنطقة سموحة حيث تم فك شدة خشبية بالطابق الأرضي على مساحة حوالي ٤٠٠م، كما نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية «بعزبة خطاب» عبارة عن أسوار وتشوينات تم إزالتها حتي سطح الأرض فضلا عن إيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص بعقار في شارع أم السلطان منطقة مينا البصل وتم التحفظ على ونش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وقام حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود بإيقاف أعمال بناء بعقار في شارع متفرع من ش عقل باشا حيث تم إزالة حوائط بالدور التاسع علوي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وواصل حي الجمرك حملاته برئاسة اللواء حسام الشيخ لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم ٣٤ شارع ابى الدرداء- اللبان وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشن حي العامرية أول بقيادة محمد عبدالله بتنفيذ حملة إزالة فورية لأعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض في المهد على مساحة ١٥٠ م٢ بقرية المسيري بالنهضة.

وتواصل الأحياء والأجهزة التنفيذية حملاتها المفاجئة والدورية بنطاق جميع الأحياء للتصدي لأي مخالفات ومنع حدوثها.

حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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