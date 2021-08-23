«محامين الإسماعيلية»: تشكيل لجنة الدفاع والإغاثة لخدمة أعضاء جمعيتها العمومية

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أعلن مجلس نقابة محامين الإسماعيلية، عن تشكيل لجنة الدفاع والإغاثة للمحامين، وذلك لمواجهة المشاكل التي يتعرض لها محامين الإسماعيلية أثناء تأدية عملهم بالمحاكم، وأقسام الشرطة، والجهات الحكومية، وغير الحكومية.

وأوضحت النقابة الفرعية، في إعلانها الذي نشرته صفحة النقابة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الراغب في الانضمام إلى اللجنة عليه تسجيل اسمه ورقم قيده، مشيرة إلى أن التسجيل للبندر والمركز لدى موظف النقابة محمد عباس بغرفة التصوير بالدور الثالث مجمع المحاكم، وباقي الجزئيات لدى موظف النقابة باستراحة المحامين.

يذكر أن رجائي عطية، نقيب المحامين، وجه النقابة العامة للمحامين، والنقابات الفرعية، بتشكيل لجنة الدفاع والإغاثة، بحيث تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، وذلك لمواجهة المشاكل التي يتعرض لها المحامين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.