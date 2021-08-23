المشدد 15 سنة لمتهمان بتهمة تعذيب طفل حتي الموت بـ«منشاة ناصر»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمان بالسجن المشدد 15 عامًا، بتهمة التعدي على طفل داخل مسكن أحدهما حتى الموت في منشأة ناصر، وبراءة شقيق الطفل المجني عليه ومصادرة الأدوات والأسلحة المضبوطة.

وكشف أمر الإحالة أن خلاف نشب بين المتهمين أحدهما عم المجني عليه والطفل بسبب إخفاء جزءًا من راتبه عنهما، لوجود معاملات ماليا معهما فخططا للانتقام منه.

وذكرت التحقيقات قيام المتهمان بتأديب الطفل على ما فعله تجاههما، واعتادا على ضربه في وقائع سابقة وفي يوم الواقعة قام المتهم الأول «عم الطفل المجني عليه» باستدراجه أثناء عودته من عمله واصطحبه إلى منزله وبمجرد دخول المجني عليه لغرفة بالمسكن الخاص به، فوجىء بالمتهم الثاني يسرع في شل حركته وتكبيله وانهال عليه بالضرب بعصى في أنحاء متفرقة في جسده.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بربط المجني عليه بسلك كهربائي بقدم المجني عليه وأوصله بالتيار الكهربائي دون رحمة لتوسلاته، ما أودى بحياته.