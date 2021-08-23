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وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة «بداية حلم»

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وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة «بداية حلم» وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة «بداية حلم»

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، عن إطلاق مسابقة «بداية حلم» ضمن مبادرات شباب المجتمعية تحت رعاية السيدة انتصار ، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجوائز قيمتها ١٣٧٥٠٠٠ جنيه مصري، وتنطلق المسابقة للشباب من جميع المحافظات ومن خلال الموقع الإلكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك من خلال رعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب المصري وتمكينهم في جميع المجالات المختلفة وكان ذلك مستهل حديث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال المـؤتمر الصحفي لإطلاق المسابقة.

وتكمن أهداف المسابقة في الآتي:

تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب في البناء المجتمعي

تحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية

تدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية

ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية

الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 20-30 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة

إعلاء قيمة العمل الجماعي وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية

وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة «بداية حلم»

شروط الاشتراك في المسابقة:

أن يكون عدد أفراد الفريق من 3 إلى 5

أن يكون في المرحلة العمرية من 17 إلى 35

واحد من أعضاء الفريق يلعب دور المدرب coach- mentor ومن الممكن أن يكون العمر أكبر من 35

كل فريق يشارك فيه الإناث والذكور

المشاركة بمبادرة أو فكرة واحدة فقط

وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة «بداية حلم»

المصرى اليوم

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