الإسماعيلية على صفيح ساخن.. ضبط مخدرات قيمتها 5 ملايين و500 الف بحوزة تجار الكيف

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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن المركزى بمديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة بحملة أمنية مكبرة إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدوائر (مركز شرطة الإسماعيلية- مركز شرطة القنطرة غرب- مركز شرطة أبوصوير).

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق نتائج ايجابية أبرزها ،ضبط (ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 كيلو جرام – مكبس بمشتملاته لمخدر الهيروين - سيارة- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد عناصر تشكيل عصابى) وذلك حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ،تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,500,000) جنيه تقريباً.

كما تم ضبط (عدد 20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام - عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخصين لأحدهم معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (500,000) جنيه تقريباً.

فضلا عن ضبط (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالها سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير ،تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (360,000) جنيه تقريباً.

وضبط (كمية من مخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة - سيارة- مبلغ مالى– هاتفى محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,500,000) جنيه تقريباً ليصبح إجمالى المبالغ المالية 5 ملايين و500 الف جنيه حصيلة المخدرات المضبوطة .