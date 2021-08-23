المئات يشيعون جنازة الطفل سيف إسلام ضحية حمام سباحة النادي الأوليمبي بالإسكندرية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالى الاسكندرية، ظهر الإثنين، جنازة السباح الطفل سيف إسلام، لاعب النادي الأولمبي الذي توفي إثر تعرضه للغرق في حمام سباحة النادي أثناء التدريب.

صلى الأهالى على جثمان المتوفى بمسجد العمري بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية ثم أتجهوا إلى مقابر العمود، ليوارى الجثمان بمقابر الأسرة.

من جانبه، أعلن مجلس إدارة النادي الأوليمبي بالإسكندرية، تعليق جميع أنشطته الرياضية لمدة 3 أيام، بدءًا من اليوم الإثنين، حدادًا على وفاة سيف إسلام.

ونشر رئيس مجلس إدارة النادي الأوليمبي المهندس طارق السيد، بيانا جاء فيه، «ينعي ببالغ الحزن مجلس الإدارة وجميع العاملين سباح النادي الطفل سيف إسلام الذي وافته المنيه، ويعلن الحداد ٣ أيام على روح السباح الراحل بإيقاف تدريبات الفرق الرياضية بالنادي اعتبارا من يوم الإثنين».

كان والد الطفل إسلام سيف ضحية الغرق بحمام سباحة النادي الأوليمبى بالإسكندرية أعلن مساء أمس الأحد وفاة نجله بالمستشفى بعد مرور ٨٠ يومًا على الحادث قضاها داخل المستشفى في غيبوبة تامة.

وكتب «إسلام» على صفحة «حق السباح سيف لازم يرجع» بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».. «إنا لله وإنا لله راجعون».. سيف توفاه الله بعد غيبوبة ٨٠ يوم.. مع السلامة يا سيف»

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ يكشف وقوع حالة غرق لطفل يدعى سيف اسلام بحمام السباحة بنادي الأوليمبي.

وأفاد شهود عيان من أعضاء النادي، بأن الطفل المشار إليه تم مشاهدته أثناء التدريبات، وظل بقاع المسبح لمدة تزيد عن 4 دقائق قبل أن يطفو على سطح المياه، وتم استخراجه ونقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من النادى لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وأمر المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، بغلق حمام السباحة وتفريغ كاميرات المراقبة وضبط مدرب حمام السباحة والاستماع لأقوال شهود عيان الواقعة.