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الأمن العام يشن حملة لضبط العناصر الإجرامية بالقليوبية

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الأمن العام يشن حملة لضبط العناصر الإجرامية بالقليوبية الأمن العام يشن حملة لضبط العناصر الإجرامية بالقليوبية

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر بالقليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 5 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزة إثنين منهم أسلحة نارية وبيضاء غير مرخصة، وتنفيذ 2165 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

المصرى اليوم

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