تنسيق 2021.. تفاصيل المرحلة الأولى من الثانوية العامة مقارنة بالعام الماضي

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يبحث طلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة 2021 الذين سجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ضمن تنسيق الجامعات 2021 عن عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولي هذا العام مقارنة بعدد طلاب المرحلة الأولي عام 2020.

ويبحث طلاب المرحلة الأولي أيضًا عن الحد الأدني للقبول في كليات المرحلة الأولي لكل من الشعبة العلمية والهندسية والشعبة الأدبية خلال عام 2020 للمقارنة بعام 2021.

ويحاول طلاب الثانوية العامة 2021 التنبوء تقريبًا بمجاميع الكليات هذا العام عن طريق مقارنة الأعداد ومجاميع الحد الأدني، في ظل التصريحات الرسمية التي تتوقع انخفاض درجات القبول في الكليات هذا العام عن العام الماضي، بانخفاض يصل إلى 10% لبعض الكليات بحسب توقعات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات تلفزيونية.

جدول مقارن درجات الحد الأدني للمرحلة الأولي من تنسيق 2021 مقارن مع تنسيق 2020

نقدم فيما يلي جدول مقارن بين الجدود الدنيا لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة ضمن تنسيق 2021 مقارنة مع تنسيق 2020 والفارق بينهما.

البيان تنسيق 2021 تنسيق 2020 الفارق الحد الأدني لدرجات المرحلة الأولي الشعبة العلمية – علمي علوم 362.5 (88.41%) 400 (97.60%) 37.5 درجة الحد الأدني لدرجات المرحلة الأولي الشعبة الهندسية – علمي رياضة 328 (80%) 387 (94.4%) 59 درجة الحد الأدني لدرجات المرحلة الأولي الشعبة الأدبية – أدبي 269.5 (65.73%) 327.5 (79.9%) 88 درجة

جدول مقارن عدد طلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2021 مقارن مع تنسيق 2020

ويقدم هذا الجدول عدد الطلاب المتقدمين ضمن المرحلة الأولي من تنسيق كليات 2021 مقارنة بطلاب المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2020.

البيان تنسيق 2021 تنسيق 2020 الفارق عدد طلاب المرحلة الأولي الشعبة العلمية – علمي علوم 22954 30855 7901 عدد طلاب المرحلة الأولي الشعبة الهندسية – شعبة الرياضيات 16293 16665 372 عدد طلاب لدرجات المرحلة الأولي الشعبة الأدبية – أدبي 79033 102165 23132 الإجمالي 118280 149685 31405

موعد غلق باب رابط موقع التنسيق 2021

قررت وزارة التعليم العالي غلق تسجيل الرغبات من خلا رابط التنسيق الإلكتروني 2021، مساء يوم الأربعاء الموافق 25-8-2021، والذى بدأ تشغيله مع الساعات الأولي من يوم السبت 21-8-2021 والذى من المقرر أن يستمر لمدة 5 أيام وفق الحد الأدني للقبول في المرحلة الأولي لكل شعبة من الشعب العلمية والهندسية والأدبية.

رابط موقع التنسيق 2021 www.Tansik.Egypt.gov.eg

يستطيع طلاب المرحلة الأولي الناجحين في شهادة الثانوية العامة 2021 الدخول على موقع التنسيق 2021 عبر الدخول مباشرة على بالضغط هنا على رابط تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة 2021.

تنسيق 2021.. مقارنة المرحلة الأولي من الثانوية العامة مع عام 2020

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يبحث الكثير من الطلاب عن تنسيق الثانوية العامة على موقع جوجل مستخدمين عبارات البحث التالية:

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