أخبار عاجلة

تحدي "دلتا" والجرعة الثالثة.. الخبراء يقولون كلمتهم: اللقاحات حماية ممتازة! -
"التعاون الإسلامي" تُدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة "العند" في لحج -
احذفها الآن⛔ تطبيقات تحويل الصور لكارتون تدمر نفسيتك وتهدد الصغار والكبار ???? -
تحذير هام من الصحة المصاب بدلتا يصيب 4 أشخاص آخرين -
عاجل⛔ ضربة أمنية الداخلية تسقط عصابة جديدة للاستيلاء على أرصدة البنوك -
شهود العيان يكشفون تفاصيل خطف طفل المحلة -
منع مى حلمى من الظهور على القنوات.. نقيب الإعلاميين يكشف الأسباب -
شاهد أول فيديو لعصابات سرقة حسابات المواطنين بالبنوك -
سيدة الفرن .. إيمان أول فرانة فى مصر بتشتغل عشان تربي ولادها الثلاثة -
الفرق بين خناقة شيكابالا وأزمة كهربا.. ومحمد فضل يرد لليوم السابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وظائف جديدة بالسكة الحديد.. تعرف على التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

Print
وظائف جديدة بالسكة الحديد.. تعرف على التخصصات المطلوبة وشروط التقديم وظائف جديدة بالسكة الحديد.. تعرف على التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة السكة الحديد إن تقديم طلبات الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة من المهندسين والفنيين، التي أعلنت عنها مستمر لمدة أسبوعين، وتحديدا حتى 8 سبتمبر، حيث مخطط تعيين 250 مهندسًا و1500 فنى ضمن المسابقة التي أعلنتها.

وكشفت هيئة السكة الحديد في تصريحات صحفية، الإثنين، عن وظائف شاغرة من أجل سد احتياجاتها من المهندسين والوظائف الفنية، وحددت في إعلانها التخصصات المطلوبة في وظائف المهندسين والفنيين والسن المطلوب خلال التقدم للوظائف الشاغرة.

وحددت هيئة السكة الحديد التخصصات المطلوبة في وظائف: المهندسين تخصص ميكانيكا وكهرباء ومدنى وحسابات ونظم، وأن يكون المتقدمين من الذكور فقط بسبب طبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى باستثناء تخصص الالكترونيات والاتصالات الكهربائية والحسابات والنظم فيمكن للذكور والإناث التقدم للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية .

واشترطت هيئة السكك الحديدية على المتقدمين لوظائف المهندسين أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها وأن يكون مقيداً بنقابة المهندسين وألا يقل سن المتقدم عن ۲۱ سنة ولا يزيد عن 30 سنة في بداية الاعلان.

كما أعلنت هيئة السكة الحديد عن حاجتها للحاصلين على دبلومات فنية ممن حاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية للنقل بوردان تخصص.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن الوظائف الشاغرة للحاصلين على الدبلومات الفنية هي: فنى إشارات وكهربائى وميكانيكى وبراد وفنى مناورة وخفير مزلقان وفنى صيانة وتجديدات سكة وفنى حركة بلوك ولحام السكك الحديدية وكمسرى قطار وصراف تذاكر.

واشترطت هيئة السيكة الحديد على المتقدمين من أصحاب الدبلومات أن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان، وألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في بداية الإعلان وألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 65 % لكل الوظائف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة