حملات مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع الشرقية (صور)

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء العشوائي على الأراضى الزراعية ،حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، وكذلك تكثيف الحملات اليومية لرفع الأشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، ومسؤولي قسم الإعلانات بالمجلس، حملة لرفع وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة، حيث أسفرت عن رفع ١٤ إعلان مخالف لقانون الإعلانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بايقاف أعمال تركيب شدة خشبية لصب سقف دور مخالف بمنطقة حي المستشارين، وتم فك الشدة الخشبية بالكامل والتحفظ على كميات من الخشب وحديد التسليح، كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى ثان الزقازيق، بتنفيذ قرار إزالة صادر لغرفة مخالفة بجوار فرن أبوطعيمة بكفر الزقازيق بحري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، فيما قامت الأجهزة بحى أول الزقازيق، بالاشتراك مع الإدارة الهندسية بالحى، بفتح شارع بمنطقة حى الزهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بضبط ١٩ شيشة في بعض الكافيهات بشارع التحرير بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، برفع ٢٧٦ حالة إشغال، وضبط ٤٠ حالة إشغال مخالف، وكذلك تحرير ١٢ محضر إشغال وذلك لعودة الإنضباط لشوارع المدينة وفتح الطريق أمام عبور المارة وحركه السيارات، والقضاء على العشوائية والتكدس وفك الإختناقات المرورية بالشوارع.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحده المحلية بشبرا النخلة وبمرافقه القسم الهندسي بالوحدة، ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، بالتصدي لمحاولة حفر على الطريق الرئيسي بشبرا النخلة الجوسق على مساحه 150متر، وتم ردمها على نفقة المخالف وإعادة الشئ لأصله.