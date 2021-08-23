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قال سفير دولة الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلياس شيخ عمر، إنه سيتم إرسال طائرتين مساعدات لدعم الشعب الصومالي في مواجهة كورونا خلال الأيام القليلة القادمة، تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الصحة العرب الأخيرة بدعم الصومال، موجهًا في الوقت ذاته الشكر إلى السلطات المصرية التي قدمت كافة التسهيلات الممكنة لاتمام إرسال الطائرتين حيث سيتم إرسالها من مصر.

وأشاد السفير الصومالي في تصريحات صحفية، الإثنين، بمخرجات زيارة دولة رئيس الوزراء الصومالي إلى مصر الاسبوع الماضي مؤكدا ان العلاقات المصرية الصومالية راسخة عبر التاريخ، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الصومال وتركيزه على دعم شعب الصومال وكذلك الترحيب الحار لرئيس الوزراء المصري في استقبال رئيس الوزراء الصومالي وتأكيدة على دعم الصومال والشعب الصومالي والقرار الاخير بشأن زيادة عدد المنح المصرية المقدمة إلى الطلاب الصوماليين حيث كانت 200 منحة ،و اصبحت 450 منحة للجامعات والدراسات العليا.

واكد على اهمية فتح افاق التعاون بين مصر والصومال والتعاون في شتى المجالات وخاصة الاستثمار في الصومال، حيث دعا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في الصومال وخاصة الثروة الحيوانية والمواشي حيث تتمتع الصومال بسواحل كبيرة وثروة سمكية عملاقة، كما تتمتع الصومال بارض خصبة، منوها بضرورة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الصومالية وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والمهني للكوادر في المؤسسات الصومالية لمنحها دفعه قوية حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.

كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون مع مصر في مجال التعليم، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أبناء الشعب الصومالي تتلمذ على يد مدرسين مصريين .

وقال السفير الصومالي إن رئيس الوزراء الصومالي دعا نظيره المصري لزيارة رسمية إلى الصومال، معرباً عن أمله في زيادة الزيارات المتبادلة على المستويين السياسي والاقتصادي، وتسيير رحلات شركة «مصر للطيران» إلى مقديشيو، لتسهيل حركة الافراد والتجارة بين البلدين، مصيفا أن الصومال يحتاج أيضاً لحزمة من الدعم في القطاع الصحي، والتي تتمثل في إعادة تشغيل عدد كبير من المستشفيات في الأقاليم المختلفة، وإمداد هذه المستشفيات بأطباء مصريين، وإقامة مستشفى مصري في الصومال، فضلا عن إيفاد القوافل الطبية.

وشدد السفير الصومالي على اهمية الدور الذي يلعبه الازهر الشريف منارة الاسلام الوسطي في محاربة الارهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى انه التقى فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر مؤخرا ضمن وفد صومالي برئاسة رئيس الوزراء ،وانه تم التباحث بشأن سبل التصدي للفكر المتطرف والارهاب وطلبنا من الازهر دعم الصومال في هذا الصدد، ووعد الامام الاكبر بتقديم مزيدا من الدعم للصومال وارسال قافلة طبية إلى الصومال إلى جانب تقديم 50منحة من الازهر للصومال، مضيفا انه تم تدريب مائة من الائمة الصوماليين على الفيديو كونفرانس .

وثمن السفير الصومالي الدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في دعم ومساندة الصومال، مشيرا إلى ان رئيس الوزراء الصومالي ناقش مع الامين العام للجامعة احمد ابو الغيط عدد من الموضوعات والقضايا وخاصة مسألة اسقاط الديون عن الصومال وكذلك الانتخابات الصومالية .