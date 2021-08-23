«خارجية النواب»: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج دليل على دعم الشرفاء للدولة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نائبة المصريين بالخارج: إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2020 /2021 بنسبة 13%‏ أو بقيمة 3.3 مليار دولار، لتسجل 28.5 مليار دولار خلال 11 شهرا مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/ 2020، وذلك طبقًا لإحصائيات البنك المركزي، يؤكد دعم ومساندة أبناء مصر الشرفاء للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت «عجمي»، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن ملف المصريين بالخارج حظي باهتمام غير مسبوق منذ تولي القيادة السياسية الحالية، مما ينعكس بشكل كبير على تنمية الاقتصاد المصري والاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالمصريين بالخارج، وأن الدولة تشكرهم على مساهمتهم.