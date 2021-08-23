بتكلفة 25 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يتفقد رصف طريق التجنيد (صور)

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية للوقوف على نسب التنفيذ الحالية لها على أرض الواقع وذلك بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وحدائق الأهرام.

شملت جولة المحافظ تفقد الأعمال النهائية لرصف وتطوير طريق التجنيد بطول ٢.٥ كم وعرض ٢٥م وبتكلفة تصل إلى ٢٥ مليون جنيه وكذا رصف وتطوير الطريق المؤدي لسنترال الرماية ومكتب البريد للوقوف على جودة الأعمال المنفذة على الطبيعة ليصبح إضافة جديدة للمحاور المرورية الجاري تطويرها بتلك القطاع الحيوي الذي توليه الدولة إهتماما كبيراً.

وأشار إلى أن أعمال التطوير شملت رصف الطريق وإنشاء أرصفة للمشاه والجزيرة الوسطي ودهان البلدورات والأسوار وتدبيش الأجزاء المتهالكة على جانبي الطريق وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة لرفع كفاءة الإنارة به موجهآ بتخطيط الشارع بالاضافه إلى انه تم تطوير ورصف موقف الأتوبيس بذات المنطقه .

كما وجه بضرورة تدعيم الحارة البطيئة بمدخل الطريق المؤدي لسنترال الرماية ودعم الجزر الوسطي الفضاء بالمسطحات الخضراء لإضفاء المظهر الجمالي على الطريق وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة إلتزام اتوبيسات النقل العام والجماعي بالأماكن المخصصة لهم وتخصيص مكان للسيارات الفان لعدم إعاقة الحركة المرورية للطريق العام موجهآ بضرورة تطوير الأكشاك الموجودة بالموقف بشكل حضاري لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

كما أستمع لمطالب بعض قاطني حدائق الأهرام التي تتمثل في تدعيم حدائق الأهرام بسيارات الفان أضافية لتحل محل مركبات التوك توك بعد قيام المحافظة بشن حملات دورية للقضاء على تلك الظاهرة .

وشملت جولة المحافظ تفقد عدداً من المحاور الجاري تطويرها والتي شملت محور المنصورية ومحور انور السادات مرورا بكوبري المريوطية الجديد وشارع ترسا حتي شارع خاتم المرسلين.