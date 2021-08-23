«الأمن الاقتصادي»: ضبط 17 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصل قطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من ضب 17 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط 3061 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تم ضبط 12386 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و293 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، و1384 قضية تموينية.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.