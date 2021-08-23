أخبار عاجلة

نفّذ 27 جريمة.. كتاب يكشف فظائع "سفاح النساء" في بريطانيا -
تمديد تكليف "زينة الفدح" بمستشفى النور بمكة -
قرار "توطين المهن بالمدارس العالمية والأهلية" يدخل اليوم حيز التنفيذ -
مستشفى سليمان الحبيب بالعليا يُنهي معاناة طفل من تحدب حاد في العمود الفقري -
هيئة المساحة تسجّل المرجع المكاني الوطني "SANSRS" في الآيزو -
جازان.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتواصل حتى 8 مساء -
استعدادات بمطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستقبال الزيادة الجديدة للرحلات الروسية -
الآن برقم الجلوس نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2021 (الرابط) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
فعاليات الدورة الـ78 تنطلق اليوم .. «بيدور ألمودوفار» و«بينلوبى كروز» يفتتحان «فينسيا» السينمائى بـ«أمهات موازيات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

بايرن ميونخ يحقق رقم قياسى جديد على مستوى الدوريات الخمس الكبرى

Print
بايرن ميونخ يحقق رقم قياسى جديد على مستوى الدوريات الخمس الكبرى بايرن ميونخ يحقق رقم قياسى جديد على مستوى الدوريات الخمس الكبرى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي بايرن مينونخ الألماني لكرة القدم أنه حقق رقما قياسيا على مستوى مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك بتسجيل أهداف في 74 مباراة متتالية في كل المسابقات.

وحطم بايرن ميونخ الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم ريال مدريد الإسباني، الذي سجل في 73 مباراة متتالية خلال عامي 2016 و2017، وذلك بعدما تغلب بايرن على كولون 3 / 2 أمس الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكانت آخر مرة أخفق فيها بايرن ميون بطل ألمانيا في هز شباك منافس، في المباراة التي تعادل فيها سلبيا مع لايبزج في التاسع من شباط/فبراير 2020 .

ومنذ تلك المباراة، سجل بايرن ميونخ 214 هدفا، بمعدل 9ر2 هدف في المباراة الواحدة، وقد سجل النجم روبرت ليفاندوفسكي وحده 72 هدفا من بينهم هدف التقدم لبايرن ميونخ في مباراة أمس قبل أن يضيف زميله سيرج جنابري الهدفين الأخرين للفريق.

وقال جنابري عن زميله ليفاندوفسكي :"هو واحد من أسباب هذا الرقم القياسي. إنه شعور رائع أن نكون جزءا من هذا الرقم. أتمنى أن نتمكن من مواصلة هذا لمباريات أخرى."

وقال مانويل نوير حارس مرمى وقائد فريق بايرن :"بالطبع، هو أمر لطيف أن نسجل دائما، خاصة بالنسبة للجماهير."

وانفرد بايرن ميونخ بهذا الرقم القياسي على مستوى مسابقات الدوري في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استعدادات بمطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستقبال الزيادة الجديدة للرحلات الروسية

استعدادات بمطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستقبال الزيادة الجديدة للرحلات الروسية

الآن برقم الجلوس نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2021 (الرابط)

الآن برقم الجلوس نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2021 (الرابط)

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

فعاليات الدورة الـ78 تنطلق اليوم .. «بيدور ألمودوفار» و«بينلوبى كروز» يفتتحان «فينسيا» السينمائى بـ«أمهات موازيات»

فعاليات الدورة الـ78 تنطلق اليوم .. «بيدور ألمودوفار» و«بينلوبى كروز» يفتتحان «فينسيا» السينمائى بـ«أمهات موازيات»