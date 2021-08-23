أخبار عاجلة

مسؤول أمريكي: منظومة الدفاع تعترض عدة صواريخ أُطلقت على مطار كابول -
رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل! -
بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 % -
"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام -
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً -
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين -
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر -
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية -
المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صفقة "الهلال" القادمة.. هل يكون حارس مرمى أجنبي أم مدافع؟

Print
صفقة "الهلال" القادمة.. هل يكون حارس مرمى أجنبي أم مدافع؟ صفقة "الهلال" القادمة.. هل يكون حارس مرمى أجنبي أم مدافع؟
11 هدفًا في 8 مباريات تدق ناقوس الخطر

صفقة

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الهلال تكثّف الخطى نحو التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الفترة الحالية لتقوية الجانب الدفاعي .

وتردد أيضاً عن رغبة الإدارة في التعاقد مع حارس مرمى أجنبي وتكرار تجربة النادي السابقة عندما تعاقد مع العماني علي الحبسي وقدم الحارس وقتها أداءً ولا أروع .

وارتبط اسم المدافع المغربي رومان سايس مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي بالانضمام للهلال خلال الفترة الحالية .

وبات الجانب الدفاعي يمثل قلقاً كبيرًا للمدرب البرتغالي جارديم، حيث استقبلت شباك الفريق في 6 وديات ومباراتين رسميتين 11 هدفاً .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مسؤول أمريكي: منظومة الدفاع تعترض عدة صواريخ أُطلقت على مطار كابول

مسؤول أمريكي: منظومة الدفاع تعترض عدة صواريخ أُطلقت على مطار كابول

رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل!

رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل!

بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 %

بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 %

"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام

"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام